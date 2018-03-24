Специалист заявил, что участница "Дома-2" может стать шизофреником

Олег Воеводин, известный физиономист, внимательно изучил снимки Елены Хроминой, участницы реалити-шоу "Дом-2".

Специалист вынес неутешительный вердикт. Специалист просмотрел фотографии из детства девушки, а также те, которые были сделаны недавно. По его мнению, скандальное телешоу может серьезно навредить психическому здоровью блондинки: у Елены Хроминой есть все шансы на то, чтобы в будущем страдать шизофренией. Особое внимание физиономист уделил детский снимок, на котором видно, что у Елены есть просвет в брови. По его словам, это говорит о том, что у нее довольно неустойчивая психика. Изучив ее поведение на проекте, он добавил, что ей абсолютно плевать на саму себя. Также специалист добавил, что депрессия девушки может даже стать причиной для суицида.

Напомним, что недавно в Тюмени возникли пробки из-за концерта ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой. В социальных сетях жители делились фотографиями, по которым видно, что улицы, ведущие к концертной площадки, были плотно заняты автомобилями. Многие, кому безразлично творчество Бузовой, возмущались потому, что из-за концерта вынуждены были стоять в пробке около нескольких часов.