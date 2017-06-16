Ольга Серябкина открестилась от песни Жени Майер и Хабиба из-за критики

События крайнего эфира шоу «Песни» на канале ТНТ разочаровали зрителей. В частности, они раскритиковали композицию Жени Майер и Хабиба, в числе авторов которой была Ольга Серябкина. Однако певица сразу открестилась, заявив, что она сделала не так уж и много, как сообщает VladTime.

По словам Ольги Серябкиной, «глобальной причастности» к хиту точно нет. Вся работа заключается в корректировке текста на ритмический рисунок. Первоначально песню делала Женя Майер, забраковав ту, что сделал для неё Макс Фадеев. Серябкиной доверили в получившейся композиции поправить некорректные части, однако суть она не меняла, решив сохранить авторское видение.

Однако поклонники всё равно стали упрекать открестившуюся от всего Ольгу Серябкину. Они подчеркнули, что певица, славящаяся также написанием песен для других, в этот раз сильно «дала маху».