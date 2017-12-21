Бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл навело Лазарева на философские рассуждения

Певец Сергей Лазарев решил пофилософствовать о будущем и том, куда заведёт судьба. В качестве примера он продемонстрировал бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл, а также фото, которое делала невеста в свои 15 с Букингемским дворцом на фоне, как сообщает VistaNews.

По словам Сергея Лазарева, сложно понять, что ждать от судьбы. Однако каждый поступок так или иначе к чему-то приведёт. Меган Маркл, будучи ещё школьницей, фотографировалась с подругой в месте, где на заднем плане виднелся Букингемский дворец – резиденция британской монархии. Прошло 22 года и она смогла переступить порог этого здания, как одна из его хозяек.

Фанаты с Лазаревым не согласились, подчеркнув, что так просто обстоятельства сошлись. Сюрпризы в жизни случаются, однако поклонники певца предпочитают над ними не задумываться, предлагая так делать и самому артисту. Главное, как заявили фанаты, просто радоваться жизни.