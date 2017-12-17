Новая композиция подопечной Фадеева оказалась на первом месте в iTunes

Новая композиция подопечной Фадеева и участницы шоу «Песни» Кристины Кошелевой оказалась на первом месте в iTunes. Продюсер сам порадовал поклонников певицы таким известием, подчеркнув, что он верил в такой успех своей протеже, как сообщает VistaNews.

Максим Фадеев поблагодарил подписчиков за поддержки. Название песни, которую так оценили в iTunes, «Больше нет сил». Фанаты выразили согласие с мнением Фадеева, подчеркнув, что хит действительно стоящий. По их словам, Кристина Кошелева спела очень эмоционально и чувственно, так что мимо такого трека точно нельзя было пройти. Особенно песня запомнилась очень душевным стилем подачи.

Правда, не все были такого мнения. Одни посчитали, что у Кошелевой имелись и более достойные хиты, а другие заявили, что вообще не верят в рейтинги iTunes. Известно, что там на первых строчках несколько раз оказывалась и Ольга Бузова, нередко критикуемая из-за слабых вокальных данных. Защитники Кристины Кошелевой в ответ попросили хейтеров не судить так предвзято, подчёркивая, что смотреть надо на сам хит, а не чужие достижения.