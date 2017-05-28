Кристина Орбакайте затмила Аллу Пугачёву на юбилее Михаила Гуцериева

Певица и актриса Кристина Орбакайте, как и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса, посетила творческий вечер в честь юбилея Михаила Гуцериева. Поклонники и гости мероприятия заявили, что на этот раз Орбакайте затмила Аллу Пугачёву.

Кристина Орбакайте стала настоящим украшением вечера, поскольку для мероприятия Михаила Гуцериева выбрала элегантное платье в пол и предстала в нежном образе. И если ранее поклонники раскритиковали молодежное платье и кроссовки Аллы Пугачевой на данном вечере, то Кристину Орбакайте стали хвалить за отличное чувство стиля.

«Вы прекрасна как всегда!», «Какой красивый образ! Звезда вечера!», «Кристина, какая же вы красивая!», «Просто шикарна, Пугачёвой стоит брать с вас пример», «Такая загадочная, необыкновенная и неповторимая!», «Всегда эффектна и бесподобна! Одно восхищение и только!», «Кристина с годами становится только краше», - прокомментировали свежий образ артистки поклонники Орбакайте.