Джастин Трюдо поздравил принца Гарри и Меган Маркл с бракосочетанием и пригласил их посетить Канаду

Глава канадского правительство заявил о том, что он со своей женой Софи поздравляют герцога и герцогиню Сассекских с бракосочетанием. А также Джастин Трюдо пожелал счастья и пригласил новоиспеченную семейную пару посетить Канаду.

Напомним, что официальное заключение брака между принцем Гарри и актрисой Меган Маркл состоялось вчера, 19 мая. Гости торжественного мероприятия смогли увидеть церемонию по бракосочетанию в лондонской часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Известная пара познакомилась в Намибии, именно там возлюбленные решили провести медовый месяц.

Ранее сообщалось, что некоторым гостям показалось, что Меган Маркл выругалась, когда ехала с принцем Гарри на кабриолете.