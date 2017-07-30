Алла Пугачева была названа "полутрупом"

Известный блогер Лена Миро жестко выразилась о концерте Пугачевой в Петербурге. Звезда интернета назвала это выступление представлением, где "полутруп развлекает моральных покойников".

Недавно в Петербурге состоялся концерт Аллы Пугачевой. Примадонна выступила в честь своего дня рождения. В зале присутствовали многие звезды российской эстрады. Блогер Лена Мира дала негативный отзыв всему этому действу. Миро сравнила концерт с балом Воланда из романа "Мастер и Маргарита", где по ее словам "полутруп развлекает моральных покойников". Также недовольство блогера вызвал тот факт, что примадонна уже несколько раз заявляла о своем уходе с большой сцены, однако этого так и не происходит. Звездным гостям также досталось от Лены Миро. Их она назвала падшими людьми, которые считают себя повелителями толпы.

Напомним, что Алла Пугачева выступала на дне рождении своего приятеля российского предпринимателя Михаила Гуцериева. Пользователи социальных сетей заметили, что на праздник примадонна пришла в рок-н-ролльном образе, который так понравился обществу. Вот только в этом наряде она уже не раз появлялась на публике. Теперь поклонники певицы разделились на два лагеря: одни считают, что Алле Пугачевой просто полюбился этот наряд, другие решили, что у нее проблемы с деньгами.