На концерте Киркорова в Арзамасе произошло отключение всей аппаратуры

18 мая в Арзамасе Филипп Киркоров выступил со своим шоу «Я», под конец которого случилось отключение всей аппаратуры. Певец не растерялся и, чтобы сгладить конфуз, начал раздавать автографы, как сообщает VladTime.

О случившемся Филипп Киркоров сам рассказал в Instagram. Певец пояснил, что всё здание, в котором проходил концерт, оказалось обесточено из-за аварии на местной электростанции. В итоге за две минуты до конца шоу свет выключился. Фанаты стали подсвечивать зал своими смартфонами, а Киркоров ещё в течение часа давал автографы, чтобы сгладить этот конфуз, который произошёл не по его вине.

Певец поблагодарил публику за то, что оказалась понимающей и терпеливой, показав также фото и видео с концерта в Арзамасе. Интернет-пользователи похвалили Филиппа Киркорова за то, что не растерялся. Один подписчик отметил, что были случаи, когда при отключении света артисты просто уходили из зала.