Марию Кожевникову разочаровала экранизация «Черновика»

Актриса Мария Кожевникова побывала на премьере экранизации романа Сергея Лукьяненко «Черновик». Фильм не оставил у звезды ярких впечатлений, как сообщает VistaNews.

Во всероссийском прокате ленты ещё нет, но некоторые звёзды уже смогли её посмотреть. Мария Кожевникова также оказалась среди них, однако больших эмоций «Черновик у неё не вызвал. По словам актрисы, она не может дать картине ни хорошую, не плохую оценку, подчеркнув, что в любом случае её поклонницей не будет.

Некоторые интернет-пользователи вспомнили экранизации других романов Сергея Лукьяненко, которые вышли, по их мнению, не очень удачными. Подписчики заявили, что, видимо, тенденция делать плохие фильмы из хороших книг в этом случае продолжилась.