Ольга Бузова сообщила, что с трудом записала песню «Чемпион»

Популярная телеведущая и не менее успешная певица Ольга Бузова впервые пожаловалась своим поклонникам, что долго не могла записать песню. По словам артистки, композиция «Чемпион» далась ей с большим трудом.

Пользователи Сети неоднократно обвиняли Ольгу Бузова в отсутствии музыкального слуха и голоса, а также за постоянные концерты под фонограмму. Однако тогда Бузова утверждала и доказывала всем, что прекрасно справляется со своей задачей и добивается идеального звучания. Теперь же артистка заявила, что со слезами и нервами в студии записывала песню «Чемпион», на которую на днях вышел новый видеоклип.

Бузова в микроблоге сообщила, что никак не могла спеть песню так, как от неё требовали звукорежиссёры. В итоге композиция записывалась в два подхода и сейчас Ольга довольна результатом.