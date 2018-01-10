Пользователи интернета заметили казус Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри

В социальных сетях пользователи писали о том, что во время церемонии заметили казус новоиспеченной герцогини. По их словам, Меган выругалась, когда ехала в кабриолете.

Во время церемонии бракосочетания актрисы Меган Маркл и принца Гарри в твиттере люди писали о своей реакции на увиденное. Неоднократно было подмечено, что тогда, когда Меган и Гарри проезжали в кабриолете через ворота, невеста сказала "O, fuck". Казус Меган заметили практически все, кто наблюдал за действом в эфире. Однако многие полагают, что на самом деле невеста произнесла "Wow" от удивления, когда увидела много людей, преветствующих пару.

Напомним, недавно пользователи социальных сетей заметили еще один казус во время свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. В этот раз отличилась внучка королевы Елизаветы и известный футболист Девид Бекхэм. Во время трансляции зрители увидели, как Девид и принцесса Беатрис жевали жвачки. К слову, они это делали прямо в момент бракосочетания. Поклонники Меган и Гарри отметили, что так гости выразили неуважение к королевской паре и нарушили этикет.