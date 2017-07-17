Виктория Дайнеко отправляется на «секретную миссию» к океану

Певица Виктория Дайнеко заинтриговала поклонников планами на ближайшие дни. По словам девушки, её ждёт «секретная миссия у океана».

Время отпусков популярно и среди звёзд отечественного шоу-бизнеса, однако не все отправляются в тёплые места с целью отдохнуть. Виктория Дайнеко уже завтра выдвигается на «секретную миссию», которой может быть всё что угодно – от отдыха до новой фотосессии. Притом так тщательно выбором купальника занимаются перед очень важным событием, а выбирать его помогали мама и дочь певицы.

Остановилась она на чём-то, что больше походило на майку 10-летнего ребёнка, но не похоже, чтобы это смущало исполнительницу. Девушка также поразила фанатов своей худобой. Поклонники советуют грамотно собирать чемоданы, чтобы и взять с собой «иллюзию нарядного топа для быстрого перевоплощения в активного пловца», и отправиться на миссию к океану «налегке». Они также с нетерпением ожидают подробностей путешествия, на которые Дайнеко пока скупится.