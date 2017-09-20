42-летняя Анастасия Волочкова удивила неожиданными умозаключениями и опухшим лицом

На своей странице подписчики стали разгадывать посыл странной фотографии известной балерины. 42-летняя Анастасия Волочкова предлагает по-другому посмотреть на мир, однако её лицо и брови привлекают большего внимания, чем умозаключения звезды.

Анастасия Волочкова решила раскрыть своим подписчикам секрет счастья. Балерина предлагает посмотреть на этот мир так, каким бы человек желал его видеть. 42-летняя звезда добавила к своим словам фотографию в профиль, на которой виден её глаз и бровь.

Именно снимок привлёк всеобщее внимание многочисленных хейтеров звезды. Они начали советовать балерине сменить мастера, который ужасно делает ей брови, а также обратили внимание на опухшее лицо Анастасии. Одна из подписчиц предложила звезде сделать блефаропластику, круговую подтяжку и лифтинг, акцентируя на её возрасте и не самом удачном ракурсе для фотографии.

Фанаты были вновь возмущены волной негативных комментариев в сторону их кумира. Они пристыдили любителей раскритиковать Анастасию Волочкову за то, что те даже под такой безобидной публикацией устроили в комментариях балаган.