Звезда «Comedy Women» недовольна проведением велопарада

Несмотря на то, что по всем главным каналам России несколько недель говорили о перекрытии некоторых дорог в связи с проведения велопарада, Надежда Ангарсая все равно пыталась «прорваться», прикрываясь тем, что у нее ребенок.

Стало известно о разговоре, который состоялся между сотрудником полиции и участницей «Comedy Women». Полицейская машина перекрывала проезд на улицу Дурова, в связи с ограничениями из-за проведения велопарада. Однако Ангарская была уверена в собственной правоте и настаивала на том, что должна проехать. Сотрудник несколько раз объяснил женщине причины, по которым она должна объехать, но та не собиралась сдаваться. Надежда, поддерживая моду, решила снять свой разговор с полицейским на камеру, вероятно считая, что это придаст веса ее словам. Также женщина аргументировала то, что должна проехать по перекрытой зоне, напоминая об участии в «Comedy Women» наличии ребенка

Подписчики паблика были возмущены таким поведением Ангарской. Все знали об ограничениях в эти выходные, и как говорят пользователи, только ей пришло в голову поскандалить. Кроме того, подписчики отметили, что не в сценическом костюме и без макияжа женщина выглядит ужасно.