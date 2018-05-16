Дэвид Бекхэм вместе с внучкой Елизаветы II опозорился на королевской свадьбе

За свадьбой принца Гарри и Меган Маркл наблюдал весь мир. На церемонии присутствовали именитые гости. Пользователей социальных сетей возмутило поведение некоторых присутствующих.

Особенное недоумение у общества вызвали известный футболист Дэвид Бекхэм и внучка Елизаветы II Беатрис. Прямо во время церемонии бракосочетания в часовне Святого Георгия они были замеченными жующими жвачки. По мнению многих людей, так они выразили полное неуважение к королевской паре. Стоит отметить, что это грубое нарушение этикета.

Напомним, что 19 мая принц Гарри взял в жены фотомодель и актрису Меган Маркл. Гарри вручил супруге кольцо из валлийского золото. Украшение было подарено Елизаветой II. Сам принц до церемонии получил специальное разрешение у монархов: ему позволили жениться в военной форме. На свадьбе присутствовали также принц Уильям, его cупруга Кейт и их дети. Среди присутствующих заметили ведущую Опру Уинфри.