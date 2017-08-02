Туалетное селфи Кайли Дженнер «взорвало» Сеть

Популярная американская дива Instagram и владелица собственного косметического бренда Кайли Дженнер продолжает шокировать своих фанатов. На днях знаменитость опубликовала туалетное селфи, которым «взорвала» соцсети.

Кайли Дженнер не отстает от своей знаменитой родственницы Ким Кардашьян, которая славится частыми селфи в туалетах различных роскошных заведений. Недавно Дженнер разместила у себя в аккаунте туалетное селфи, где позирует в зеркале вместе с подругой.

За первые три часа с момента публикации снимок набрал 1 322 042 отметок «Нравится», а также восемь тысяч восторженных комментариев. Напомним, что всего на знаменитость и молодую маму в Instagram подписано 108 млн подписчиков.