«Цели были и есть всегда»: Участник «Дома-2» рассказал о своей жизни за пределами проекта

После некой неприятной ситуации, сложившейся на «Доме-2», участник шоу Алексей Купин решил прояснить всё своим подписчикам в Сети. Он рассказал о своей жизни за пределами проекта.

По словам Алексея Купина, он является спортсменом, как сообщает «Версия.Инфо». «Много раз был чемпионом Украины по гребле. В возрасте 15 лет мне предложили контракт, и пригласила к себе другая страна, которую я представлял 7 лет. Достиг хороших результатов, хорошо зарабатывал», - отметил участник «Дома-2». Он подчеркнул, что спорт является тяжёлой работой, вынуждающей от многого отказываться. Потому когда заявляют, что он ничего не добился и нигде не работал, это очень неприятно.

Также Алексей Купин прокомментировал слова о том, что его родина – «глухая деревня». Участник «Дома-2» уточнил, что живёт в частном секторе неподалёку от Одессы, очень трепетно относясь к своему городу. «И вообще считаю, что не важно, где ты вырос, кем ты стал и чего добился. Важно, что у тебя в голове, какие понятия и жизненные ценности. У меня всегда были и есть цели, к которым я иду», - подчеркнул Алексей Купин.