Известный актёр публично выступил в защиту курского депутата Ольги Ли. Будучи лауреатом премии РФ, Алексей Панин открыто заявил о том, что Россия убогая и несчастная страна, а вражеская власть Владимира Путина и его приближённых и вовсе приведёт к её краху.

Ольга Ли – курский депутат, которая хотела добиться справедливости и открыто заявила, что Владимир Путин нарушает законы, а своей внешней и внутренней политикой привёл к краху страну. Активистка побуждала массы восстать и сменить власть, так как она была назначена незаконно: только в Курской области рейтинг на выборах у Путина не превышал 25%. Тысячи людей стали поддерживать активистку.

В дальнейшем Ольгу Ли обвинили в том, что она публично оскорбляет достоинства известных политиков, а также побуждает людей к массовым беспорядкам. Было возбуждено два уголовных дела.

В Instagram Алексей Панин решил высказать своё мнение в защиту Ольги Ли. В подтверждение словам курского депутата известный актёр описал страну несчастной и убогой. Причиной бедности большинства жителей он считает именно правящую верхушку - президента Владимира Путина и его приближённых. Он заявил, что враг страны не депутат, который говорит правду, а сам Путин, который вскоре доведёт страну до полного краха.