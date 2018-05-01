Отец Меган Маркл жалеет, что не появился на свадьбе дочери и принца Гарри

Отец Меган Маркл, который отказался присутствовать на свадьбе дочери и принца Гарри из-за проблем со здоровьем, рассказал журналистам о своих впечатлениях. Он отметил, что очень жалеет о своем решение и хотел бы оказаться на свадьбе.

Томас Маркл сразу же после завершения официальной церемонии бракосочетания его дочери и принца Гарри Уэльского побеседовал с журналистами. По его словам, он досмотрел свадебную церемонию по прямой трансляции до самого конца и был поражен красотой своей дочери.

Маркл отметил, что в настоящий момент все отдал бы за то, чтобы вернуть время назад и оказаться на свадьбе Меган, чтобы поддержать ее в такой ответственный момент и провести к алтарю. Отец актрисы считает, что в своем свадебном платье Меган Маркл выглядела невероятно красивой и счастливой, он пожелал молодоженам счастья и крепкой любви.

Стоит отметить, что по некоторым данным Томас Маркл отказался присутствовать на свадьбе дочери из-за проблем с сердцем. Ему пришлось улететь в Мексику, откуда он и наблюдал за церемонией. Из-за того, что отец не смог провести свою дочь к алтарю и передать в руки ее теперь уже законного супруга принца Гарри, эту обязанность пришлось взять на себя отцу жениха, принцу Чарльзу Уэльскому.