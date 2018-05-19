В Сети появились снимки свадебного торта принца Гарри и Меган Маркл

Буквально недавно британские СМИ сообщили о том, чем Принц Гарри и Меган Маркл угощают гостей на праздничном банкете в честь их бракосочетания. Теперь же в Сети появились первые фотографии свадебного торта, автором которого стала лучший кондитер Великобритании Клэр Птак.

СМИ сообщают о том, что свадебный торт принца Гарри Уэльского и его новоиспеченной супруги Меган Маркл состоит из бисквитных коржей, которые были пропитаны сиропом лимона и бузины. Стало известно, что яйца для торта собирали в Саффокле, для изготовления десерта их потребовалось более 500 штук. Кенсингтонский дворец также пишет, что кондитеру привезли около 200 лимонов Амальфи и бузину, которая выросла в королевском саду.

Несмотря на то, что торт стоил королевской семье немалых денег, он впечатляет своей красотой и скромностью. Свадебное лакомство подали на золотых блюдах и украсили розами нежно-розового цвета.