Экс-участник "Дома-2" Солнцев причислил Нагиева к геям

Бывший участник телепроекта "Дом-2" и шоумен Рустам Солнцев в очередной раз порадовал фанатов своей рубрикой "Добрый Руся". На этот раз он поговорил о знаменитом актере Дмитрии Нагиеве и открыл пикантные подробности его личной жизни.

Солнцев рассказал о том, что ему еще никогда не доводилось видеть Дмитрия Нагиева с женщиной, что наталкивает его на весьма странные догадки. Шоумен поинтересовался у пользователей, видели ли они когда-нибудь Нагиева в компании женщины и попросил рассказать, с кем встречался актер. Солнцев честно признался, что не нашел никакой информации о возлюбленных Нагиева, потому можно предположить, что актер является человеком с нетрадиционной ориентацией.

Обвиняя Нагиева в гомосексуализме, Солнцев таким образом заступается за свою хорошую подругу, телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Напомним, что буквально недавно актер прилюдно высмеял творческие способности Бузовой, когда поинтересовался, в чем смысл передачи, которую ведет Анфиса Чехова. Тогда телеведущая отметила, что они делают людей счастливыми, а Нагиев предположил, что это связано с тем, что им не позволяют слушать песни Ольги Бузовой.