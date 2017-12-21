Известно, что принц Гарри и Меган Маркл подали гостям на праздничном банкете

В настоящий момент в зале Виндзорского дворца идет праздничный банкет в честь свадьбы принца Гарри Уэльского и актрисы Меган Маркл. СМИ удалось выяснить, чем новобрачные угощают своих гостей.

Как известно, в подготовке банкета для "свадьбы года" принимали участие 25 лучших поваров Великобритании, руководил которыми королевский повар Марк Фланаган. Новобрачные лично контролировали весь процесс приготовления пищи, отбирали только лучшие продукты и составляли меню.

Так, из закусок на праздничном столе появились лангустины с копченым лососем, крокеты с виндзорским ягненком, кроме того гости могли перекусить запеченными овощами, спаржей, а также попробовать панна-котту из гороха с перепелиными яйцами. На горячее гостям подали ризотто с горохом, мятой, пармезаном и трюфельным маслом, также можно между выбрать рагу из курицы с грибами и луком-пореем и свининой с яблоками.

На десерт гостей побалуют популярными французскими пирожными макарун с шампанским, а также вкусными тарталетками, заполненными цитрусовым кремом.

В настоящий момент на праздничном банкете присутствуют 600 гостей, а позднее принц Чарльз проведет еще один прием в честь принца Гарри и Меган Маркл, на который пригласили 200 человек. Стоит отметить, что в общей сложности на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл были приглашены 3000 человек, однако не все удостоились чести сидеть за праздничным столом с Королевской семьей.