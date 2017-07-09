Русский обычай: Авторы «Вечернего Урганта» посмеялись над свадьбой принца Гарри и Меган Маркл

Телешоу «Вечерний Ургант» в своём фирменном стиле отреагировал на событие всемирного масштаба. Авторы программы показали, как выглядела бы свадьба принца Гарри и Меган Маркл, проходи она по русским традициям.

Известно, что в традициях русских свадеб присутствует много нюансов, часть которых многим неприятна и отвергается. Одним из них является выкуп невесты. Несмотря на популярность этой традиции и в других народах, в России она выглядит комично, что постарался изобразить «Вечерний Ургант». Принцы Гарри и Уильям одеты в костюмы 90-х и ожидают начала выкупа в стандартном российском подъезде, украшенном шариками.

Тамадой выступила королева Великобритании Елизавета II, голову которой очень удачно прикрепили к неизвестной женщине. Подписчики «Вечернего Урганта» неединодушно одобрили фотошоп и назвали такое низкое поведение позором для страны, ведь нигде больше популярные шоу над известной парой не смеялись. Напомним, что несколько часов назад принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой.