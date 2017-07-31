Андрей Малахов и Юрий Стоянов спародировали поездку Путина по Крымскому мосту на КамАЗе

Популярный телеведущий Андрей Малахов и актёр Юрий Стоянов доказали популярность КамАЗа в качестве городского транспорта. Они сделали пародию на поездку лидера РФ Путина по Крымскому мосту, как сообщает VistaNews.

Таким был анонс нового выпуска «Привет, Андрей». В коротком видео Стоянов и Малахов сидят в кабине КамАЗа. Телеведущий в качестве водителя, а актёр задаётся вопросом, почему на эфир нужно добираться именно так. Тогда Малахов говорит, что поездка на КамАЗе подчёркивает важность персоны, и Стоянов перестаёт спорить.

Большинству интернет-пользователей ролик понравился. Однако нашлось место и критике. Так, часть комментаторов были недовольны отсутствием других машин в кадре, поскольку это явно означало перекрытие дороги ради съёмки, на что канал должен был излишне потратиться. Другие выразили сомнение, что у Малахова есть права на вождение КамАЗа, а потому видео фактически демонстрация нарушений ПДД.