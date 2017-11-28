Гарри обвенчался с Маркл и продолжит свадьбу в Виндзорском замке

Церемония венчания британского принца и актрисы из США подошла к концу. Гарри и Меган Маркл вышли из часовни святого Георгия в качестве супружеской пары.

Молодых обвенчали несколько священнослужителей. Епископа Майкла Карри молодожены вызвали из американского города Чикаго для зачтения проповеди. Он очень запомнился присутствующим своей несдержанной манерой поведения. Майкл Карри интенсивно жестикулировал, вращался по сторонам, срывался на крик и заметно двигал глазными яблоками. Некоторые гости даже посмеялись.

Принц Гарри пришел к алтарю в черной форме военнослужащего британской кавалерии. Меган Маркл выбрала для праздника платье бренда Givenchy традиционного белого цвета с длинной фатой. Молодых сопровождали многие члены королевской четы. Жених выбрал себе в шаферы старшего брата принца Уильяма. А принц Чарльз сопроводил невесту вместо отца. Архиепископ Кентерберийский наложил на супругов божественное благословение.

Как уже раньше писали, Меган и Гарри получили титулы герцогов Сассекских. После всех торжественных мероприятий, дворяне забрались в открытое ландо и прокатились по центру Лондона. Вечером молодожены организуют прием для 600 гостей в Виндзорском замке. А позднее состоится пир для ближайших родственников и близких в стенах Фрогмор-хауса.