Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри затмила невесту своей красотой

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поразила всех своей красотой и элегантностью на свадьбе Гарри Уэльского и Меган Маркл. В социальных сетях отмечают, что она смогла затмить даже невесту, которая многих разочаровала своим платьем.

Сегодня в Великобритании состоялась свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Своим появлением актриса разочаровала многих зрителей, ведь они совсем иначе представляли себе свадебное платье невесты принца. Для самого яркого события своей жизни Маркл выбрала белоснежное платье классического покроя, с длинным рукавом, фатой и очень длинным шлейфом, в котором едва не запуталась. Многие хотели увидеть на актрисе платье, подобное тому, что было на Кейт Миддлтон во время свадьбы с принцем Уильямом.

Стоит отметить, что герцогиня Кембриджская, согласно протоколу, появилась на свадьбе Гарри Уэльского практически одной из последних. Для выхода в свет она подобрала скромное бледно-желтое платье и элегантную шляпку. Зрителей восхитил наряд Миддлтон, кроме того, после третьих родов герцогиня Кембриджская сильно похудела, что придало ее виду еще большего шарма и хрупкости.

Пользователи социальных сетей в очередной раз поразились красоте герцогини и отметили, что своим появление на свадьбе она затмила даже невесту, которая слишком нервничала, постоянно озиралась и пыталась держать "голливудскую" улыбку.