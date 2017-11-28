«Маркл всё-таки узнала»: Принц Гарри не сбрил бороду вопреки спорам экспертов

Эксперты в преддверии бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри спорили, избавится ли последний от бороды. Некоторые считали, что внук британской королевы шокирует гостей и всё-таки побреется, однако этого так и не случилось, как сообщает VladTime.

Дело было также в том, что принц Гарри является отставным военным. Он служил в морской пехоте, став капитан-майором. Потому и на свадьбе должен был появиться именно в военной парадной форме, а есть запрет на ношение бороды вместе с такой одеждой. Потому специалисты задумались, решится ли принц Гарри нарушить древние правила этикета.

Поскольку без бороды внука британской королевы его невеста не видела, эксперты решили, что если он побреется, то возлюбленная и не поймёт, кто перед ней. Однако Меган Маркл не испытала шок, поскольку, согласно данным из онлайн-трансляции королевского бракосочетания, избавляться от бороды принц Гарри всё-таки не стал.