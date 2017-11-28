В Великобритании началась свадьба принца Гарри и Меган Маркл

В Великобритании началась самая долгожданная свадьба года принца Гарри и Меган Маркл. Невесту в шикарном белом платье с длинным шлейфом проводил под венец отец жениха, принц Чарльз Уэльский.

Как стало известно, Меган Маркл приехала на свадьбу гораздо раньше своего жениха, вместе со своей матерью она прибыла в Виндзор на черном автомобиле, чтобы гости не увидели ее платье. Спустя некоторое время появился и Гарри Уэльский, он пришел пешком вместе со своим братом принцем Уильямом.

Ровно в 12:00 по местному времени началась свадебная церемония, Маркл вышла из машины и едва не запуталась в длинном шлейфе своего платья. Так как Томас Маркл отказался отвести свою дочь к алтарю, данную обязанность на себя возложил принц Чарльз, отец жениха. Он подхватил невесту под руку и провел ее к алтарю, где принц Гарри с улыбкой на лице встретил возлюбленную.

В настоящий момент проповедник зачитывает речь, после чего свадьба Гарри Уэльского и Меган Маркл продолжится на территории Виндзорского замка, где принц Чарльз устраивает прием в честь новобрачных.