Назван самый неудачный наряд на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Эксперты назвали самый неудачный наряд на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Британская телеведущая и модель Хлоя Медли позволила себе розовое платье с открытыми плечами и глубоким вырезом, а также обошлась без большой шляпы.

Согласно правилам этикета, в церкви женщинам нужно полностью прикрывать голову и плечи, как сообщает «Версия.Инфо». Также нельзя привлекать много внимания и носить что-то броское. Юбка складками экспертам по этикету также не понравилась. В итоге, наряд телеведущей Хлои Медли был признан самым неудачным на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Образы других знаменитостей оказались более приемлемыми. Стоит отметить, что на свадьбу внука Елизаветы Второй прибыло очень много знаменитостей. Среди них актёры Том Харди, Патрик Адамс и Джордж Клуни, певцы Элтон Джон и Джеймс Блант и теннисистка Серена Уильямс.