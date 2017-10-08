«Я перестал верить»: Леонид Агутин поделился детским фото и воспоминаниями о пионерии

В День Пионерии многие звёзды вспоминают своё бурное детство, когда их принимали в пионеры. Однако не все тогдашние ребята, например, Леонид Агутин - остались верны идеалам.

Леонид Агутин также стал одним из тех, на кого в своё время надели красный галстук – почётный признак пионера. Соответствующим снимком с события певец поделился со своими поклонниками. Чёрно-белое фото и улыбающийся на нём мальчик возродили в памяти поклонников их собственные воспоминания о прекрасных, как им казалось, днях пионерии.

Не согласен с ними сам Леонид Агутин. «Это был воистину счастливый день», - говорит он о дне принятия в пионеры. И добавляет: «Годам к 13-ти я уже перестал верить во всю эту атрибутику советской власти - пионерские галстуки, комсомольские значки, партбилет. Но тогда, в тот день, я был горд и счастлив!» За такой отзыв о жизни советских ребят музыкант даже получил критику от некоторых поклонников, тогда как другие решились его поддержать и выразили радость о том, что эти дни закончились.