Марина Африкантова помогла парню преодолеть стресс после измены жены

Знаменитость поделилась в Instagram первыми успехами в новой работе. Недавно она стала ведущей телевизионной программы "Пламя любви", появившейся на платформе проекта "Дома-2".

По задумке создателей, героями нового шоу будут становиться обычные россияне, которые столкнулись с серьёзными проблемами. Поиском решения для таких жизненных вопросов займутся ведущие и зрители в зале. Марина Африкантова пишет, что сильно волновалась накануне съёмок первого выпуска. Однако сам процесс ей очень понравился. Отдельное удовольствие доставляет помощь людям, нуждающимся в поддержке.

Одним из таких стал молодой человек, которому любимая супруга изменила прямо в день его рождения. По словам ведущей, он был сильно подавлен произошедшим. Однако другие участники передачи поспешили морально поддержать мужчину, активно поднимали руки и высказывали своё мнение. Телезвезда отметил, что жертва неверной супруги под конец выпуска уже и сам пытался дать совет другим героям.