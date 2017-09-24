Новоиспеченная жена принца Гарри Меган Маркл намерена родить ему здоровых детей

Британские СМИ сообщили о том, что новоиспеченная супруга принца Гарри Меган Маркл посетила гинеколога-репродуктолога. Это натолкнуло журналистов на мысли о том, что актриса решила родить принцу ребенка.

Как известно, 19 мая состоялась самая ожидаемая свадьба - принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл. Британские СМИ освещали событие, а также не упускали возможности поделиться последними слухами вокруг новоиспеченных супругов. Так, буквально недавно Меган Маркл была замечена выходящей из кабинета гинеколога-репродуктолога.

Журналисты уверены, что молодые супруги не будут терять времени и в скором времени займутся продолжением рода. Врача Маркл пришлось посетить для того, чтобы он составил ей подробный план питания и физических упражнений, которые позволят актрисе поскорее забеременеть и родить здорового ребенка.

Дело в том, что Маркл исполнилось уже 36 лет, а с возрастом шансы забеременеть у женщин резко снижаются, потому актриса решила заранее подготовиться, чтобы в будущем не разочаровать своего мужа и подарить ему здоровых детей.