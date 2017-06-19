«Это были лучшие Викины годы»: Рустам Солнцев опубликовал компромат на 48-летнюю Викторию Бони

На своей странице в Intagram популярный участник «Дом-2» опубликовал архивную фотографию телеведущей Виктории Бони. Подписчики заметили, что на фотографии экс-участница «Дом-2» выглядит намного лучше, а хейтеры модели считают, что Рустам Солнцев опубликовал компромат на звезду.

В новой публикации друг Виктории Бони поздравил подругу с её романом с богатым французом. Он написал, что она заслуживает лучшего, намекая на свою любовь к экс-участнице «Дом-2», о чём говорят также хэштеги, которые Рустам Солнцев прикрепил к публикации. На опубликованной фотографии популярный участник «Дом-2» снялся в откровенной фотосессии с Викторией Боней. На снимке парень полуобнажён, а Виктория и вовсе изображена в нижнем белье.

В комментариях поклонники заметили, что снимок был сделан около семи лет назад и отметили, что это были лучшие годы Виктории Бони. Они похвалили красивые формы модели, а также Рустама Солнцева, так как он вышел очень удачно на фотографии. Некоторые подписчики иронично заметили, что популярный участник «Дом-2» выложил компромат на его 48-летнюю подругу, а другие считают, что данной публикацией Рустам Солнцев хотел позлить Викторию Бони.