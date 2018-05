Райан Рейнольдс назвал Сергея Шнурова «самым любимым русским»

Колосс вынуждено подвинулся с первой строчки в рейтинге любимых русских Райана Рейнольдса. Теперь этим титулом обладает Сергей Шнуров.

В комментариях к новому музыкальному ролику на странице Шнурова появилась запись Рейнольдса: «You have just replaced Colossus as my favorite Russian». Запись примерно переводится как «Ты только что стал вместо Колосса моим любимым русским». Напомним, что Колосс – это единственный супергерой в комиксах русского происхождения. Позже сам Шнуров опубликовал скриншот с необычным комментарием у себя на странице в Instagram.

Пользователям стало интересно, что же вызвало такую оценку Шнурова американским актером. Многие согласились, что, скорее всего, его удивил музыкальный талант лидера группы «Ленинград». На том видео Шнуров пел, аккомпанируя на гитаре. В тексте песни прозвучали слова, о том что Шнурову хочется попасть в Голливуд, о чем он еще раз говорит во время заявления, что собирается снятся в «Дэдпул-3».