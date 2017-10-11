"Шопоголик" Стоцкая начала продавать свою одежду

Певица Анастасия Стоцкая решила избавляться от многочисленных нарядов, продавая их через собственный интернет-магазин. Такое объявление она сделала на странице в Instagram.

Знаменитость обратила внимание, что является "неисправимым шопоголиком". В связи с этим, ей регулярно приходится избавляться от старых вещей - иначе новые попросту не влезают в шкаф. Половина покупок уже роздана друзьям, знакомым и родственникам. В первую очередь, своей маме. Устав искать желающих, Анастасия Стоцкая решила позвать их к себе.

Для этого артистка завела в социальной сети отдельный аккаунт и начала выставлять там свои товары. Она уверяет, что большинство позиций она надевала лишь несколько раз. В связи с этим, брендовая обувь, одежда, очки и сумочки продаются с ёё плеча на 50% дешевле стоимости. Анастасия Стоцкая подчеркнула высокое качество продукции и призвала "модниц" поискать себе обновки на виртуальных полках.

Фанаты активно отозвались на публикацию. Они подметили, что их кумир носит обувь 38-го размера. Кроме того, Анастасия Стоцкая любит покупать несколько необычные вещи. Среди фотографий можно заметить кеды, на которых вместо шнурков красуется двуцветный меховой помпон.