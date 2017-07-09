Принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы получат титул герцога и герцогини Сассекских

Королева Великобритании Елизавета II удостоила принца Гарри и его будущую невесту, американскую актрису Меган Маркл, титула герцога и герцогини Сассекских. Воспользоваться своими новыми титулами возлюбленные смогут уже после свадьбы.

Как известно, через несколько часов состоится бракосочетание принца Гарри с актрисой Меган Маркл. Масс-медиа уже вовсю освещают подготовку к свадьбе, а в Виндзоре выстраивается огромная очередь из желающих посмотреть свадебную церемонию. Также стало известно о том, что в субботу, 19 мая, Елизавета II удостоила принца Гарри Уэльского титула герцога, теперь же сразу после свадьбы он станет Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским, титул герцогини получит и его жена Меган Маркл.

Отметим, что бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл должно состояться сегодня, 19 мая, в 12:00 по местному времени (14:00 по московскому). На свадьбу пригласили более 3 тысяч человек, сразу же после венчания молодожены проедут в карете по улицам Виндзора и отправятся на прием, который в честь них организовал принц Чарльз.

Отмечается, что Маркл перед свадьбой довела до истерики Кейт Миддлтон тем, что отказалась приглашать на церемонию ее младшую сестру Пиппу. Кроме того, Томас Маркл, отец актрисы, также не появится на свадьбе, он сам отказался отвести свою дочь под венец, теперь это придется сделать принцу Чарльзу.