Александр Олешко в День пионерии поделился архивным снимком из детства

Актёр и ведущий Александр Олешко поздравил своих поклонников в Сети с Днём пионерии. Он показал архивный снимок из своего детства.

«Вспомним с любовью!» - подчеркнул Александр Олешко в подписи к фотографии. Поклонники, которые застали те времена, согласились с тем, что пора была замечательная. «С Днём пионерии всех, кто имел счастье гордо носить такой галстук», - отметил один подписчик. Также поклонники оценили, каким был Александр Олешко в детстве, как сообщает «Версия.Инфо».

Актёра назвали «красавчиком» и «хорошеньким, милым мальчиком». Фотография набрала много «лайков» всего за 20 минут. Подписчики попросили Александра Олешко побольше добавлять таких добрых детских фото, отметив, что новости о его творчестве, безусловно, всегда интересны, но иногда хочется и чего-то «простого, домашнего».