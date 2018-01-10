Будущая свадьба принца Гарри и Меган Маркл вдохновила Викки Паттисон на замужество

Звезда британского шоу «Джорди Шор» Викки Паттисон долго не могла решиться на замужество. Однако будущая свадьба принца Гарри и Меган Маркл вдохновила знаменитость на это.

Внук британской королевы и американская актриса сочетаются браком 19 мая 2018 года. Викки Паттисон решила назначить свою дату на тот же день, только в следующем году, как сообщает «Версия.Инфо». Избранником телезвезды стал австралийский актёр Джон Ноубл, с которым она долго встречалась, но несколько раз и разрывала отношения.

Теперь Викки Паттисон выбирает, в каком платье появиться на церемонии. Она даже спросила об этом поклонников в Сети, получив от них самые разные советы. Одни предлагают, чтобы платье было с огромным шлейфом, а другим интересно увидеть телезвезду в пышном наряде. Викки Паттисон призналась, что очень переживает, поскольку они с Джоном Ноублом очень долго шли к такому. По словам знаменитости, уверенности в готовности быть женой нет, однако ещё дольше откладывать также нет желания.