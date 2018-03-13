Меган Маркл перед свадьбой довела до истерики Кейт Миддлтон

Уже совсем скоро состоится одна из самых ожидаемых свадеб Великобритании - принца Гарри и актрисы Меган Маркл. К концу подходят последние приготовления, однако в королевской семье разгораются новые скандалы, о которых сообщают британские СМИ. Так, как оказалось, Маркл накануне своей свадьбы смогла довести до истерики Кейт Миддлтон, которая недавно родила третьего ребенка.

СМИ сообщили о том, что в Великобритании полным ходом идет подготовка к "свадьбе года", уже были проведены все генеральные репетиции свадебной церемонии, отправлены приглашения и учтены все пожелания жениха и невесты. Несмотря на столь радостное событие, в королевской семье из-за невесты принца Гарри Меган Маркл все чаще стали возникать скандалы.

Так, британские таблоиды пишут о том, что актриса за несколько дней до свадьбы успела поругаться с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, которая буквально недавно родила третьего ребенка. Оказалось, что будущая супруга принца Гарри отказалась пригласить на свадьбу младшую сестру Миддлтон, Пиппу, так как та не пригласила Маркл на свою свадьбу.

Кейт Миддлтон оказалась в бешенстве от данного известия, однако, как сообщают СМИ, принц Гарри не собирается решать данный конфликт, ему гораздо важнее, чтобы его возлюбленная была счастлива и он расстроен из-за того, что скандалы в королевской семье заставляют Маркл нервничать.

Стоит отметить, что на свадьбе не окажется и близкого родственника Меган Маркл. Так, отец актрисы заявил о том, что не собирается приходить на церемонию, чтобы поддержать дочь. Стало известно о том, что из-за выходки отца Маркл, к алтарю ее теперь поведет принц Чарльз.