Звезда "Дома-2" Марина Тристановна порадовала поклонников внучкой и симпатичным купальником

Знаменитая участница телепроекта "Дома-2" Марина Тристановна вместе с внучкой и любимым мужчиной весело отдыхает в Арабских Эмиратах. Оттуда она обрадовала подписчиков Instagram симпатичной фотографией в купальнике.

Немолодая Марина Тристановна решилась участвовать в популярном реалити-шоу ради дочери Таты Блюменкранц. Она заметила, что молодой паре будет трудно воспитывать ребенка без посторонней помощи, а потому такую помощь предоставила. Показав себя на телевидении, Марина Тристановна принялась активно иллюстрировать свою личную жизнь в социальных сетях.

Из Instagram её поклонники узнали об успешном романе со зрелым предпринимателем из Воронежа - Александром. В настоящее время избранник знаменитости увез её и маленькую Беатрису на ближневосточный курорт. На отдыхе Марина Тристановна выложила снимки из бассейна, где запечатлена с внучкой в привлекательном полосатом бикини. Кадры пришлись по вкусу её фанатам. Они отметили красоту Марины Тристановны и пожелали ей всяческих благ в семейной жизни. Александра, который также попал на одну из фотографий, уже начали величать "дедулей" Беатрисы.