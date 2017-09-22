Модель Анюта Рай взобралась на недоступную вершину вулкана острова Пасхи

Путешественница и модель Анюта Рай совершила один из самых интересных походов за последнее время, побывав по ту сторону туризма – на вершине вулкана, недоступной для приезжих.

Завораживающими снимками девушка поделилась с поклонниками в социальной сети. На них она гордо восседает на том месте, куда никогда не суждено попасть большей части туристов острова Пасхи – на потухший вулкан Рано-Кау. Доступ в эту местность открыт только местным, что широко распространено среди жителей острова, хотя договориться с обитателями тоже можно.

На фоне одного из снимков можно рассмотреть три островка. Согласно легенде, пересказанной Анютой Рай, туда в древности приплывали молодые люди, чтобы раздобыть яйцо обитавшей там птицы ману тара (по-русски - тёмная крачка). Тот, кто выживал, возвращался в деревню со званием «человек-птица» и становился вождём.