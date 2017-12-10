Ксения Бородина лишилась отца

14 мая в Грузии скончался отец известной ведущей Ксении Бородиной - Ким Амоев. Так в пятницу написали в Telegram-канале Super.

В начале 2018 года 78-летнего мужчину после известия о смерти брата подкосила болезнь. Ким Амоев пытался бороться с тяжелым недугом, однако безуспешно.

По данным источников, погибшего со знаменитой дочерью связывали не очень теплые отношения. Мать Ксении Бородиной развелась с Кимом Амоевым, когда их дочери едва исполнился год. Вскоре после этого, женщина связала себя узами брака с предпринимателем из Италии и благополучно улетела жить на родину нового мужа. Маленькая Ксения осталась на попечении у бабушки Галины. Позднее она нередко гостила у мамы и даже наладила взаимопонимание с итальянским отчимом. Но с родным отцом общалась крайне редко. А в 18 лет даже сменила фамилию на девичью матери - Бородина.

Как раньше писали многие СМИ, Ким Амоев, предположительно, заслужил себе славу авторитета в уголовных кругах. Шли слухи, что он тесно связан с ещё более авторитетным Дедом Хасаном. Именно на его поминках отца Ксении Бородиной задержали в 2013 году. Однако вскоре полицейские выпустили его на свободу.