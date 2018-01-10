Меган Маркл остановилась в одном из самых скандальных отелей Британии

Меган Маркл, невеста принца Гарри, вместе со свой матерью посетила «Кливленд». Она проведёт последнюю ночь перед свадьбой в одном из самых скандальных отелей Британии.

Мать Меган Дория Редлан посетила Виндзорский замок, в котором пройдет бракосочетание её дочери. После этого, по традиции они отправились в отель. И если Кейт Миддлтон останавливалась в пятизвездочном отеле Goring, то Маркл выбрала Cliveden House, который находится в 30 минутах от места предстоящей свадьбы. Стоит отметить, что провести ночь там будет стоить около 50 тысяч рублей.

«Кливленд» часто связывают со скандалами, которые происходили там в прошлом.

Эксперты посчитали, что возможно именно это прошлое привлекло внимание будущей жены принца Гарри. В 60-х годах прошлого столетия с отелем было связано «Дело Профьюмо». Тогда предполагалось, что именно там военный министр изменял в «Кливленде» своей жене с 19-летней моделью Кристин Килер, которую подозревали в передаче информации советскому разведчику. Кроме этого с отелем связано несколько других дел.