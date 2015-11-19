Сын Дмитрия Шепелева встретился со своими кумирами

Известного телеведущего Дмитрия Шепелева уже не раз называли превосходным отцом и он продолжает держать эту планку. На этот раз Шепелев и его сын Платон посетили вместе цирк Cirque du Soleil, который получил мировую известность. Платон уже давно начал восхищаться артистами, работающими в этом цирке, а Дмитрий решил исполнить мечту 5-летнего сына и даже смог добиться пропуска за кулисы, чтобы мальчик смог пообщаться со своими кумирами.

О своих впечатлениях от представления и беседы с артистами цирка знаменитый телеведущий рассказал своим подписчикам в социальной сети Instagram. Подписчики же наградили Дмитрия позитивными комментариями и в очередной раз упомянули о том, что Шепелев идеальный отец и многим дает пример своими поступками.

Шепелев также постоянно жертвует своим сном и просыпается пораньше, чтобы удивить сына своими кулинарными способностями. Каждый раз отец Платона придумывает что-то новое и вкусное, чтобы Платон начал день с вкусного и полезного завтрака.