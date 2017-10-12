Виктория Дайнеко из-за дождя решила сменить наряд прямо во время прогулки

Виктория Дайнеко призналась в своей любви к неожиданной смене наряда прямо посреди прогулки в каком-нибудь бутике. Сегодня как раз подвернулся случай для такого перевоплощения. Причина решения – сильный ливень в Москве.

Как сообщает победительница «Фабрики звёзд-5», ливень застал ее врасплох прямо на улице. Это стало причиной того, что певице пришла идея сменить наряд. Можно предположить, что укрыться от непогоды у женщины не было возможности, а потому ее одежда была испорчена и в смене была необходимость. Но есть и другой вариант, что изначальный костюм было жалко портить под дождем, а потому его пришлось сменить на что-то другое. Хотя возможно Виктория просто скрывалась от ливня в бутике и решила скоротать время за шопингом.

В итоге Дайнеко опубликовала фото своего нового образа. На девушке надето длинное голубое платье по щиколотку, без выреза и рукавов. У вещи весьма необычный покрой «трубой». Наряд дополняет сумочка в тон платью, а также очень неподходящая для ливня и грязи обувь – белые туфли на высоком каблуке.