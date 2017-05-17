Алеся Кафельникова публично призналась в любви к скандальному рэперу Pharaon

К такому решению пользователи пришли после того, как юная модель стала писать под постами рэпера комментарии, в которых отрицает его глупость и пишет, любит только его. По мнению комментаторов, между Кафельниковой и исполнителем рэп-песен вновь «вспыхнули чувства».

19-летняя модель Алеся Кафельникова стала «звездой» скандальных заголовков, ее полуобнаженные снимки и провокации не остаются без внимания. Дочь известного теннисиста продолжает интриговать пользователей Сети, давая намеки о том, что вновь хочет попытаться построить романтические отношения с Глебом Голубиным, известным под псевдонимом Pharaon. В Twitter-аккаунте скандального исполнителя, где тот написал пост и назвал себя «дураком», Кафельникова написала некий комментарий, больше похожий на лестный комплимент.

Модель отметила, что из всех людей, которых она встречала в жизни, именно рэпера «дураком» она назвать не может.

Помимо этого, Кафельникова открыто заявила, что любит лишь Голубина. Таким откровенным высказыванием модель поделилась после того, как в Сети стали ходить слухи о ее романе с еще одним рэпером, выступающим под псевдонимом Feduk.

По словам Кафельниковой, ее обижает тот факт, что кто-то может подумать или написать о ее романе с Feduk. С ним они «просто знакомые», утверждает модель. А вот Голубин, пишет Кафельникова, является «любовью всей ее жизни».