Российская модель plus size потеряла свое платье прямо перед фотографами в Каннах

Юлия Рыбакова как раз позировала перед фотографами, когда один из гостей кинофестиваля наступил ей на шлейф платья. Однако пышногрудая модель этого не заметила и сделала пару шагов вперед. Из-за этого на ее юбке оторвалась пуговица и нижняя часть платья упала на пол.

Мужчина, который стал причиной инцидента тут же принялся помогать девушке прикрыть срамные места, однако сама модель не очень то смутилась из-за произошедшего. Юлия работает моделью plus size и не стыдится своей фигуры. Наоборот, она говорит о том, что главное в модельном бизнесе – это любить себя и свое тело. Именно эту черту замечают фотографы и зрители, просматривающие фотографии.

Известно, что кроме карьеры модели у Юлии Рыбаковой также есть свой собственный медиахолдинг, в котором сочетаются глянцевый журнал, event-агентство и booking-агентство. Модель организовывает различные мероприятия, на которых часто появляются и зарубежные звезды.