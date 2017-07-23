Цывина назвала пьяный скандал на шоу Малахова постановкой

Ирина Цывина поспешила успокоить своих поклонников, которые обеспокоены "пьяными" поведением актрисы на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". На странице в Instagram она опубликовала пост, в котором прямо назвала произошедшее "постановочными кадрами".

Ирина Цывина написала: после скандального выпуска передачи многие люди начали звонить ей и писать сообщения с критикой её действий и вопросами о здоровье. В связи с этим артистка выразила благодарность всем неравнодушным и посмешила убедить их в собственном благополучии. Она напомнила, что является профессиональной актрисой. Ирина Цывина отметила, что по работе ей приходится играть разные роли. Она призвала подписчиков не относиться к подобным постановкам серьёзно и пообещала вскоре "порадовать" участием в новых проектах.

Таким образом публикацию знаменитости можно считать прямым признанием в недостоверности показанных в "Прямом эфире" событиям. Ирина Цывина просто выполнила заказ организаторов, и выполнила хорошо, ведь зрители прониклись её образом. Некоторые СМИ предполагают, что подобным образом Андрей Малахов и его продюсеры пытались переманить аудиторию от нашумевшего обсуждения семейных передряг экс-супругов Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна.