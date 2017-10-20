Поклонники Жасмин сказали, что она выглядит лучше, чем Пэрис Хилтон

На днях певица Жасмин, которая считается заслуженной артисткой России и Дагестана посетила гала-мероприятие в Каннах, которое ежегодно устраивают представители фонда amfAR. Там она встретилась со знаменитой светской львицей Пэрис Хилтон. Звезды сделали совместное фото.

Фонд amfAR ежегодно устраивает торжественное мероприятие в Каннах. На него были приглашены все представители светского мира. Среди гостей было много телеведущих, актеров и музыкантов. В рамках мероприятия был проведен аукцион. Собранные средства организаторы ежегодно передают в медицинские учреждения для того, чтобы помочь людям, которые заболели СПИДом.

Селфи знаменитой российской певицы Жасмин и голливудской тусовщицы Пэрис Хилтон подписчикам понравилось, однако они отметили, что Жасмин выглядит на фотографии гораздо лучше американской звезды, поскольку Пэрис выглядит какой-то уставшей. Впрочем, сама Пэрис Хилтон как всегда удивила всех своим полуголым нарядом. Платье Хилтон было прозрачным, а самые интимные места прикрывались узорами с цветами и стразами.