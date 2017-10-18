Максим Фадеев назвал причины успеха совместного клипа Глюкозы и Шнурова

Клип «Жу-жу» от Глюкозы и группы «Ленинград» Сергея Шнурова, будучи представленным 17 мая, менее, чем за сутки уже набрал больше 800 тысяч просмотров на YouTube. Причины такой популярности, по мнению продюсера Максима Фадеева, в возвращении Глюкозы к мультяшному стилю.

«Как приятно видеть, что моя Глю вернулась туда, откуда начинала. Мультяшная девочка выросла, но осталась такой же дебоширкой. Конечно, душу не спрячешь, и ты для меня всё тот же ребёнок - боевой, уникальный. И мне радостно наблюдать, что ты продолжаешь то, что мы когда-то делали вместе», - подчеркнул Максим Фадеев.

Новая мультяшная Глюкоза отличается от той, какой она появлялась в первых песнях, в первую очередь по стилю создания персонажа. Если в «Глюк'oZA Nostra», например, анимация компьютерная, то в «Жу-жу» - рисованная, как сообщает «Версия.Инфо».